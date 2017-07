Santa Casa deixa Joker fora do baralho e muda regras

Hoje às 10:30, atualizado às 11:48 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia vai suspender a oferta do Joker a partir de seis de agosto, no mesmo dia em que vai alterar a exploração do Totobola.

A notícia foi avançada pelo "Diário de Notícias" esta quarta-feira, que acrescenta ainda uma alteração na forma de efetuar pagamentos de prémios entre os dois mil e os cinco mil euros, valores que passam a ser transferidos, no prazo de 72 horas, para a conta bancária dos apostadores, depois de estes serem identificados.

No dia do adeus ao Joker, cujo primeiro sorteio aconteceu no primeiro dia do ano de 1994, o primeiro prémio será certamente atribuído já que, no caso de ninguém ter o número sorteado, o valor passa para a categoria de prémio seguinte, garante a Casa.

Quanto às alterações no Totobola, os jogos de reserva vão acabar e a Santa Casa passa a cancelar os desafios e a atribuir como certo os prognósticos (1X2), em caso de cancelamento ou adiamento dos jogos. Os prognósticos no Super 14 vão passar a ser iguais aos do Totobola, isto é, 1X2 em vez do número de golos.

As decisões surgem face à necessidade comprovada de alterar a estratégia do portefólio de jogos oferecidos pela instituição, confirmou ao jornal fonte da assessoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que admite a hipótese de novos jogos serem lançados.

A partir de dia seis de agosto (domingo), os apostadores vão poder consultar os jogos nos pontos de venda, no site da Santa Casa e na aplicação Jogos Santa Casa.