Saúde Animal 24 atende em média 47 chamadas por dia

DINA MARGATO Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Maior parte dos donos que procuram a linha telefónica de aconselhamento fala dos bichos como membros da família.

Desde que começou a funcionar, a 6 dezembro, a linha Saúde Animal 24 já recebeu mais de 5720 chamadas, numa média de 47 atendimentos por dia. Cães e gatos são os animais mais visados nos telefonemas, mas do outro lado do telefone surgem também dúvidas acerca de cavalos, animais exóticos ou mesmo dos mais comuns do meio rural: cabras, ovelhas, porcos e vacas. Na maioria dos casos, os donos querem saber se a situação é grave o suficiente para se dirigirem de imediato a um veterinário. "O meu cão comeu isto e aquilo na rua, o que devo fazer?", exemplifica Carolina Rebelo, veterinária e uma das fundadoras do projeto.

Para passar a ter acesso a todo o conteúdo da Edição Impressa no seu computador, tablet ou smartphone assine a versão digital aqui.