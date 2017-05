Secretário de Estado do Vaticano diz que é preciso travar "avanço do mal"

Rosa Ramos Hoje às 00:00, atualizado às 00:01 Facebook

Cardeal Pietro Parolin convidou peregrinos a rezar pela paz, recordando que Nossa Senhora pediu que se reze o terço todos os dias pela paz

O secretário de Estado do Vaticano recordou esta sexta-feira em Fátima os milhões de pessoas que vivem em situações de conflito e os "deslocados" de guerra que "morrem tragicamente", recordando as palavras de Nossa Senhora - que há cem anos, pediu que se reze o terço todos os dias pela paz no mundo.

"Com frequência somos surpreendidos por imagens de morte, pela dor de inocentes que imploram ajuda e consolação, pelo luto de quem chora uma pessoa querida por causa do ódio e da violência, surpreendidos pelo drama dos deslocados que fogem da guerra ou dos migrantes que morrem tragicamente", afirmou o cardeal Pietro Parolin na homilia da missa a seguir à bênção das velas.

No Santuário que "guarda a memória das Aparições de Nossa Senhora aos três Pastorinhos", o cardeal italiano pediu ainda "perseverança" na consagração ao Imaculado Coração de Maria, respondendo ao apelo de Fátima.

"E se, não obstante a oração, as guerras persistirem? Ainda que não se veja resultados imediatos, perseveremos na oração; esta nunca é inútil", garantiu, prometendo que no final o bem vence: "No fim, vencerão o amor e a paz, porque a misericórdia de Deus é mais forte que o poder do mal. O que parece impossível aos homens, é possível a Deus".

O programa da primeira peregrinação internacional do centenário das aparições prossegue este sábado, com a Missa presidida pelo Papa Francisco, às 10 horas, que se inicia com o rito de canonização de Francisco e Jacinta Marto, os dois mais jovens dos três videntes de Fátima.