Seis em cada dez não pagam casa de férias no verão

A maioria dos portugueses não fez férias fora de casa no verão passado.

E dos que foram viajar, a grande parte ficou em alojamento particular gratuito. Ou seja, em casa própria ou em casa de família e de amigos. A hotelaria, que na classificação do Instituto Nacional de Estatística (INE) vai de hotéis de luxo a parques de campismo, passando por aldeamentos de férias e motéis, recebeu pouco mais de seis milhões de dormidas de portugueses entre julho e setembro de 2016; o alojamento particular gratuito registou mais do dobro, ou seja, 13,8 milhões de dormidas. São quase 70% do total de dormidas. Os portugueses - os números não enganam - preferem passar férias em casa própria, apesar dos residentes terem realizado mais 9,6% de viagens turísticas que em 2015, graças à maior folga nos orçamentos das famílias.

