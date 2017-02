Número de seniores na Função Pública duplica em três anos

ALEXANDRA FIGUEIRA Hoje às 00:43, atualizado às 01:05 Facebook

Twitter

Partilhar

São quase nove mil as pessoas com mais de 65 anos a trabalhar na Administração Pública - quase o dobro do que em 2013, ano em que as políticas da troika atingiram Portugal com mais força.

Não é possível saber ao certo quantas têm mais de 70 anos, até porque o vínculo com o Estado cessa quando atingem essa idade. A trabalhar nos politécnicos, diz o presidente do conselho coordenador, Nuno Mangas, o número será residual, mas nas universidades haverá entre 50 e 100 pessoas, estima António Cunha, do Conselho de Reitores. Trabalham, mas de graça: recebem a pensão de reforma, não podem ter outra remuneração.

Leia mais na versão e-paper ou na edição impressa.