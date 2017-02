Sindicato diz que dezenas de escolas estão encerradas no Norte

Hoje às 11:38, atualizado às 12:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A greve dos funcionários das escolas obrigou ao encerramento de dezenas de estabelecimentos de ensino no norte do país, indicaram à agência Lusa fontes do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte.

No distrito do Porto, num balanço feito cerca das 10.30 horas, após os horários de entrada de funcionários das oito horas e das nove horas, estavam 40 escolas encerradas, enquanto em Vila Real o cenário era de 11 escolas fechadas, em Braga oito e em Bragança cinco.

"São várias escolas fechadas e outras com constrangimentos. Temos relatos de escolas que abriram, por decisão do diretor, mas que estão a funcionar com poucos funcionários. Uma escola de 1200 alunos, por exemplo, está aberta com quatro funcionários o que é manifestamente insuficiente", referiu à Lusa Telmo Teixeira, do STFPSN.

No distrito do Porto os concelhos que registam maior adesão à greve, com dez escolas encerradas em cada, são Porto e Vila Nova de Gaia, seguindo-se Matosinhos com seis, Póvoa de Varzim e Vila do Conde com cinco, Gondomar com três e Maia, Valongo, Marco de Canaveses e Paredes com uma, referiu o sindicato.

Já de acordo com António Serafim, outro dirigente do STFPSN, em Vila Real há escolas encerradas em concelhos como Alijó, Chaves, Vila Real, Sabrosa, Valpaços e Peso da Régua.

"A adesão está a ser muito significativa e acreditamos que se intensifique ao longo do dia", descreveu António Serafim.

Em Braga, além de escolas encerradas na capital deste distrito, estão igualmente fechadas em Vieira do Minho, Amares e Barcelos, entre outras localidades.

No distrito de Bragança, de acordo com Isabel Inocentes, também do STFPSN, às cinco escolas encerradas no distrito somam-se "constrangimentos em escolas que abriram sem serviço de cantina".