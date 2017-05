Sindicato médico regista "avanços" na negociação com o Ministério

Hoje às 19:44 Facebook

O presidente da Federação Nacional dos Médicos considerou que a reunião desta terça-feira com o ministro da Saúde permitiu o "desbloqueamento e avanços" em matérias que motivaram a greve realizada nos dias 10 e 11 de maio.

Em declarações à agência Lusa, Mário Jorge Neves congratulou-se com a "nova atitude negocial" do Ministério da Saúde e com os compromissos assumidos pelo ministro Adalberto Campos Fernandes na reunião mantida com a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM), mas observou que a FNAM fará uma avaliação permanente do processo negocial e da "consonância das palavras com os atos".

"O princípio é ver para crer", disse Mário Jorge Neves, advertindo que se se verificar que as negociações não corresponderem aos compromissos assumidos, os sindicatos saberão avaliar a situação e tomar as medidas adequadas.

Ministro comprometeu-se a abrir de imediato concurso de mobilidade para médicos

Além de se comprometer a reunir-se mensalmente com os sindicatos, ficou definido na reunião com Adalberto Campos Fernandes que o Ministério da Saúde vai pagar o subsídio pelas funções de autoridade de saúde, uma questão que, segundo o dirigente da FNAM, está estipulada na lei, mas que nunca foi cumprida.

No encontro com os sindicatos, o ministro comprometeu-se também a abrir de imediato concurso de mobilidade para permitir que médicos de uma zona possam transitar para outra região do país.

O presidente da FNAM adiantou ainda à Lusa que o ministro comprometeu-se igualmente a abrir concursos para o topo da carreira médica, numa altura em que os médicos mais velhos se reformaram e é preciso preencher esses lugares de topo, sob pena dos serviços clínicos perderem idoneidade formativa.

"Pacote negocial" abrange várias matérias que terão que ser clarificadas até 30 de setembro

De forma faseada e até final da legislatura, o ministro comprometeu-se ainda a baixar de 200 para 150 o limite de horas extraordinárias anuais.

Segundo o dirigente da FNAM, outro compromisso assumido por Adalberto Campos Fernandes, que será concretizado de forma faseada e até final da legislatura, é a passagem das 18 horas semanais de urgência para as 12 horas.

Mário Jorge Neves referiu que há um "pacote negocial" que abrange várias matérias e que todas as questões terão que ser resolvidas e clarificadas até 30 de setembro, até "para efeitos orçamentais".

A próxima reunião dos sindicatos com Adalberto Campos Fernandes está agendada para 20 de junho. Além das reuniões mensais, estão previstas reuniões intercalares com o secretário de Estado e com os responsáveis da Administração Central do Sistema de Saúde.

Na reunião desta terça-feira, os sindicatos disseram ao ministro que a greve geral de dois dias, realizada a semana passada, demonstrou "o enorme descontentamento" dos médicos relativamente a matérias que são prioritárias e que têm de ser resolvidas.

Os sindicatos também querem a reposição do pagamento de 100% das horas extra, que recebem desde 2012 com um corte de 50%. Exigem a reversão do pagamento dos 50% com retroatividade a janeiro deste ano.