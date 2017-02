Socialistas não poupam a críticas a posição de Marcelo sobre Centeno

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:14, atualizado às 17:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Vários socialistas mostraram descontentamento com a declaração da Presidência da República, na segunda-feira, após as explicações de Centeno sobre o caso CGD.

Os deputados Porfírio Silva e Ascenso Simões são os mais críticos de Marcelo Rebelo de Sousa, como detetou o jornal Público. Se o segundo, no seu mural no Facebook, classifica o comunicado de Belém como "uma vergonhosa nota do Presidente da República"; já o primeiro volta a chamar à atenção para os deveres e direitos constitucionais do Chefe de Estado.

Também no seu perfil do Facebook, Porfírio Silva aponta que "não basta querer ser "presidente de todos os portugueses" para ser um bom PR. É preciso saber e respeitar os poderes próprios e os poderes dos demais órgãos de soberania".

"É preciso não ter a tentação de compensar o excessivo ativismo com a técnica de "uma no cravo, outra na ferradura". E também é preciso evitar o método que se costuma chamar "atirar a pedra e esconder a mão". Até porque o mundo não vive nem se esgota em boas intenções, com ou sem aspas. Mesmo um Presidente tendo tudo para ser um bom Presidente pode falhar se não atender a estas minudências", refere o socialista, que já tinha mostrado semelhante descontentamento com Marcelo em dezembro, aquando do encerramento do Teatro da Cornucópia. Na altura, o presidente da República obrigou o ministro da Cultura a desmarcar uma visita e a deslocar-se àquele teatro. Ali, Marcelo tentou depois mediar uma conversa entre o diretor Luís Miguel Cintra e o ministro.

O Público dá também conta da crítica do ex-eurodeputado do PS, Vital Moreira, que alerta no seu blogue "Causa Nossa" que Belém "não é cotitular da função governativa, pelo que não deve imiscuir-se no exercício desta pelo Governo nem parecer como se fosse tutor ou arauto deste, como sucedeu algumas vezes". "Nas suas funções de arbitragem e de supervisão do sistema político, o Presidente deve manter um adequado distanciamento tanto em relação ao Governo (que não depende do seu apoio nem da sua confiança política) como em relação à oposição (que não precisa de uma muleta em Belém), evitando tomar partido na natural contenda política entre um e outra, sem alinhar com o primeiro nem com a segunda", refere.

Entretanto, já depois do seu primeiro post no blogue, Vital Moreira reforçou a sua análise com um parágrafo ainda mais crítico, alertando para o "frenesim" que Marcelo tem mostrado no cargo: "quanto mais o PR se envolve no debate político corrente mais riscos corre de debilitar a sua estatura institucional e de se comprometer politicamente num sentido ou noutro. O maior ativo constitucional da função presidencial é a autoridade e independência do cargo, acima da dialética Governo-oposição. Por mais gratificantes que sejam durante algum tempo, a banalização e o frenesim quotidianos da ação presidencial são contraproducentes a prazo".