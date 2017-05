TAP homenageou 20 mães com oferta de voos

Hoje às 21:11, atualizado às 21:47 Facebook

A transportadora aérea TAP aderiu às celebrações do dia da mãe com a oferta de viagens às primeiras mães que este domingo deram à luz em cada um dos distritos nacionais. No total a empresa entregou vinte "vouchers" para o batismo de voo do bebé com os pais, a utilizar no primeiro aniversário da criança.

Ana Sofia Carvalho e Ricardo Fernandes tinham planeado um fim de semana tranquilo no Gerês. Porém, sábado à noite, tiveram de regressar rapidamente ao Porto pois a bolsa amniótica de Ana Sofia rompeu. A grávida chegou ao Centro Materno e Infantil do Norte já com nove dedos de dilatação. Uma hora depois, já na madrugada deste domingo, nascia Pilar Carvalho Fernandes com 3,160 quilos, 49 centímetros e muita saúde.

Pilar foi a primeira bebé a nascer a 7 de maio no distrito do Porto e, graças a isso, o trio portuense foi um dos 20 casais e bebés que ganharam uma viagem para ser realizada no dia 7 de maio de 2018, no avião com o nome do respetivo distrito ou região autónoma de nascimento.

Recorde-se que a TAP batizou 20 aviões da sua frota regional com os nomes dos distritos portugueses e Regiões Autónomas, no projeto "Abraçar Portugal". Segundo a companhia, "com esta iniciativa de homenagem à maternidade, a TAP materializa o seu abraço ao País, com um abraço às mães e aos bebés".

Além das viagens, a TAP também se associou a marcas de puericultura para, em conjunto, entregarem kits de oferta que serão entregues às maternidades dos hospitais dos diferentes distritos portugueses e regiões autónomas da Madeira e dos Açores.