Tejo pintado de negro e espuma branca

Uma mancha de água negra e muita espuma junto às pedras, sobretudo nas zonas do açude de Abrantes e na foz do rio Zêzere, em Constância, no Ribatejo, foi o cenário captado e divulgado anteontem em vídeo por um elemento da plataforma Protejo.

Este movimento agendou já para 4 de março nova manifestação no cais de Vila Velha de Ródão, para alertar para o fenómeno.

Também a associação ambientalista Quercus recebeu nos últimos dias várias denúncias de cidadãos sobre "uma descarga poluente de extrema gravidade no rio Tejo". Em comunicado, explica tratar-se de uma "mancha de coloração acastanhada e com muita espuma à superfície".

A poluição do rio Tejo volta assim à ordem do dia, depois de há precisamente um ano ter desencadeado um movimento popular, que acabou por abrandar o fenómeno. "A partir de outubro, as coisas foram piorando e parece até que agora está pior do que no final de 2015", disse ao JN Paulo Constantino, da Protejo.

Arlindo Marques, o autor do vídeo que ontem se tornou viral no Facebook, sublinha. por outro lado, que a espuma branca no leito do rio é tanta que chegou a ver um barco tapado por ela. "Na vila de Constância, é bem visível o contraste entre o negro do Tejo e o azul do Zêzere", sublinha.

APA garante fiscalização

No vídeo publicado nas redes sociais, filmado com recurso a um drone, Arlindo Marques escreve: "Só me apetece chorar. Acho mesmo que mataram o nosso rio Tejo. As águas estão negras, mesmo muito negras, estou desesperado por não o conseguir salvar".

Contactada pelo JN, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmou ao JN ter conhecimento das denúncias. "Foram efetuadas hoje [ontem] colheitas de água em vários locais (albufeira do Fratel, albufeira de Belver e rio Tejo), com vista a identificar a(s) causa(s) da situação, mas não foi visualmente verificada qualquer descarga no meio hídrico", esclarece em comunicado.

No mesmo documento, é assegurado que, "na sequência da ação integrada de fiscalização realizada em 2016, a APA/ARHTO deu seguimento às ações previstas, nomeadamente a implementação de um plano de fiscalização para 2017, atualmente em curso".