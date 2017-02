Temperatura desce mas a chuva mantém-se

Hoje às 07:57, atualizado às 07:58 Facebook

Todos os distritos do norte do país, à exceção de Aveiro, estão sob aviso amarelo (o terceiro de uma escala de quatro) por causa de neve e a costa portuguesa por causa da agitação marítima, segundo as previsões meteorológicas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo por causa da queda de neve vai prolongar-se nalguns casos até ao final do dia (Bragança, Viana do Castelo, Braga, Porto e Coimbra) e noutros estende-se até às 9 horas de sábado (Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco), com previsão de queda de neve a partir dos 800/1000 metros de altitude.

O distrito de Aveiro escapa ao aviso para a queda de neve, mas está em aviso amarelo por causa da agitação marítima até às 12 horas de sábado, assim como toda a costa portuguesa, mas na costa alentejana e algarvia o aviso estende-se até às 18 horas.

A Região Autónoma da Madeira também está em aviso amarelo, num caso por causa da agitação marítima, vento e chuva (Porto Santo) e noutro por causa do vento e da precipitação (ilha da Madeira). Apenas a agitação marítima faz prolongar o aviso em Porto Santo até ao final do dia de sábado.

A agitação marítima obrigou também a fechar sete barras a toda a navegação em Portugal continental, enquanto três estão condicionadas a embarcações inferiores a 30 metros (Viana do Castelo) ou inferiores a 35 metros (Aveiro e Figueira da Foz), segundo a Marinha.

O IPMA prevê para esta sexta-feira uma descida da temperatura máxima.