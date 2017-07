Temperaturas máximas vão descer

Hoje às 08:02, atualizado às 08:05 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo no continente, apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã e no final do dia.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de noroeste, no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro, em especial a partir da tarde e sendo moderado a forte nas terras altas.

Está ainda prevista uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima e no litoral oeste.

Na Madeira prevê-se céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã nas vertentes norte da ilha e no Porto Santo e vento fraco a moderado do quadrante leste.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 17 e 28 graus Celsius, no Porto entre 15 e 24, em Vila Real entre 17 e 31, em Viseu entre 15 e 31, em Bragança entre 15 e 34, na Guarda entre 16 e 30, em Castelo Branco entre 21 e 37, em Coimbra entre 14 e 28, em Santarém entre 16 e 31, em Portalegre entre 18 e 35, em Évora e Beja entre 18 e 37, em Faro entre 22 e 33 e no Funchal entre 20 e 28.

Seis distritos sob aviso amarelo

Seis distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão, esta quinta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o IPMA. São eles os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja, além do arquipélago da Madeira, onde o alerta é válido até às 21 horas de sexta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.