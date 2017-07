Fim de semana mais quente mas com vento

Hoje às 07:38, atualizado às 07:40 Facebook

Twitter

Partilhar

As temperaturas vão subir 3 a 4 graus no fim de semana, esperando-se máximas superiores a 30 graus em algumas regiões.

"Não haverá grandes variações em relação ao dia de hoje [sexta-feira], mas no sábado e principalmente no domingo espera-se uma subida da temperatura máxima e da mínima de 3 a 4 graus. Estamos a falar por exemplo de temperaturas hoje para Lisboa de 24 e no fim de semana de 27, de 30 graus em Évora e Beja e sábado e domingo 34", disse a meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do IPMA adiantou que a subida será ligeira, mas o fim de semana deverá ser mais quente.

"Assim, a previsão do estado do tempo no território do continente para hoje e no fim de semana é essencialmente de pouco nublado ou limpo no interior e no litoral oeste, prevendo-se também nebulosidade matinal, dissipando durante a tarde", disse.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Ângela Lourenço explicou que durante a manhã de sábado está prevista chuva a norte do Cabo Carvoeiro e na região do Minho, esperando-se uma melhoria à tarde.

No que diz respeito ao vento, a meteorologista disse que a situação deverá manter-se como tem estado nos últimos dias. "O vento tem estado moderado a forte com intensidade e rajadas em particular no litoral e nas terras altas. Esta situação meteorológica vai continuar, mas com menos intensidade que ontem [quinta-feira], mas vai continuar desagradável", indicou.

Ângela Lourenço adiantou ainda que a tendência para o início da próxima semana continua a ser de vento do quadrante norte, mais intenso no litoral, céu pouco nublado ou limpo e nebulosidade durante a manhã.