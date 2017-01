Tempo arrefeceu bastante mas frio vai piorar nas próximas horas

Hoje às 08:25, atualizado às 10:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O dia acordou frio, mas ainda vai piorar. As temperaturas mínimas vão descer seis graus, para perto de zero graus no litoral, para níveis negativos no interior, mas vão piorar na noite de quarta para quinta-feira.

As temperaturas vão descer a partir desta quarta-feira em Portugal continental devido a uma massa de ar continental mais fria e seca, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A temperatura mínima deverá descer entre 4 e 6 graus Celsius e a máxima entre 7 e 9 graus, com o litoral a ficar perto dos zero graus. No interior de Portugal, as temperaturas vão cair para baixo de zero.

O IPMA prevê para esta quarta-feira, no continente, tempo frio com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado de nordeste, soprando forte, com rajadas até 70 quilómetros por hora, nas terras altas, em especial até ao fim da manhã.

A previsão aponta também para a formação de geada, em especial nas regiões do interior e para uma descida de temperatura, que será acentuada.

Em Lisboa as temperaturas vão variar entre 03 e 12 graus, no Porto entre 01 e 11, em Vila Real entre -3 e 05, em Viseu entre -3 e 06, em Bragança entre -6 e 04, na Guarda entre -6 e 02, em Castelo Branco entre 0 e 06, em Coimbra entre 01 e 08, em Portalegre entre -2 e 04, em Santarém entre 01 e 10, em Évora entre -1 e 08, em Beja entre 0 e 08, em Faro entre 03 e 12 e em Aveiro entre 01 e 10.

Em face destas temperaturas, os distritos de Évora, Castelo Branco, Aveiro e Portalegre vão estar sob "Aviso Laranja", esta quarta-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, os distritos de Évora, Castelo Branco, Aveiro e Portalegre vão estar sob "Aviso Laranja" entre as 21 horas desta quarta-feira e as 5 horas de sexta-feira devido à persistência de valores baixos da temperatura mínima.

O "Aviso Laranja" é o segundo mais grave de uma escala de quatro, é emitido devido a uma situação meteorológica de risco moderado e elevado.

O IPMA colocou também os restantes 14 distritos de Portugal continental sob "Aviso Amarelo" desde as 23 horas de terça-feira e até às 5 horas de sexta-feira devido ao tempo frio.

O "Aviso Amarelo", segundo menos grave de uma escala de quatro, refere-se a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.