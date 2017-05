Terço vai ser rezado no sábado em simultâneo em Fátima e em Roma

Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O terço vai ser rezado no sábado em simultâneo no recinto do Santuário em Fátima e na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, diante de uma imagem da Virgem Peregrina.

Segundo a página oficial na Internet da peregrinação do Papa Francisco a Fátima, o bispo da Diocese de Leiria-Fátima, António Marto, "vai rezar um dos mistérios em Fátima, com transmissão em 'live streaming' [em direto pela Internet] a partir da Capelinha das Aparições para a basílica romana".

Meia hora depois, é rezado o terço "em comunhão com o Papa Francisco, peregrino em Fátima", adianta a mesma fonte, explicando que, no final, "a imagem segue, em procissão, pelas ruas de Roma até à Basílica de São João de Latrão, onde se vai realizar uma vigília de oração".

No sábado, também em procissão, a imagem é levada para a Basílica de Santa Maria Maior, "a maior igreja mariana de Roma", refere a informação.

Depois de uma vigília de oração, é rezado, a partir das 22.30 horas locais (menos uma hora em Portugal continental), o terço, "à mesma hora em que o rosário é também rezado no santuário da Cova da Iria".

"Os principais santuários marianos do mundo, como o de Nossa Senhora de Lourdes (França), de Nossa Senhora Aparecida (Brasil) e de Nossa Senhora de Fátima do Rio de Janeiro (Brasil), vão transmitir, igualmente em 'live streaming', todas as cerimónias da peregrinação do Papa Francisco à Cova da Iria".

Francisco visita Fátima, na sexta-feira e no sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário dos acontecimentos de Fátima.

Os dois beatos são os mais jovens santos não-mártires. A cerimónia, a primeira realizada em Portugal, vai decorrer em Língua Portuguesa.

O Papa tem encontros previstos com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.