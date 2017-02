Trabalhar de pé dá saúde e faz crescer

ANA VITÓRIA Hoje às 00:30 Facebook

Tal como fumar, também estar sentado muito tempo faz mal à saúde. Razão tinha Fernando Pessoa que, sempre que podia, escrevia de pé, sobre uma cómoda alta - e há outros escritores que faziam o mesmo.

Com a evolução da informática e das novas tecnologias de informação, as pessoas permanecem na posição sentada com maior frequência e por períodos de tempo mais longos. Nesse sentido, é fundamental perceber a importância de uma postura correta, com o objetivo de obter um maior conforto, nomeadamente no trabalho, e adotar medidas preventivas, para evitar dores e doenças.

