Troço dos Passadiços do Paiva destruído em incêndio abre em abril

Hoje às 13:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O troço dos Passadiços do Paiva, que foi destruído pelo incêndio de Arouca a 08 de agosto de 2016, deverá reabrir ao público em abril, anunciou, esta terça-feira, a autarquia a propósito dos esforços de recuperação operados no concelho.

O incêndio em causa fez arder 170 quilómetros quadrados de terreno florestal e agrícola, no que se incluíram cerca de 700 metros do percurso suspenso sobre as escarpas do rio Paiva, e destruiu 98% da área de pastoreio disponível para os 73 criadores pecuários das zonas serranas do concelho.

"A nossa estimativa de prejuízo, com base na perda do valor da madeira ardida, nos custos com novas plantações e nos anos de produção perdidos, ronda os 70 milhões de euros", disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Arouca, José Artur Neves.

E acrescentou: "só nos passadiços, o prejuízo foi de 145 mil euros, mas temos seguro, já estamos a trabalhar na sua reabilitação há algum tempo e pensamos reinaugurá-los no final de março ou princípio de abril".

Em agosto, quando o fogo destruiu 170 dos 328 quilómetros quadrados do concelho, a situação gerou uma onda de solidariedade nacional para com os proprietários pecuários locais, que se viram em dificuldades económicas por perderem assim sete meses de pasto natural (e gratuito) para quase 1.400 cabeças de gado e pequenos ruminantes.

Para ajudar nas despesas de alimentação substituta, até que em março comece a despontar nova vegetação nas áreas ardidas, a Associação de Agricultores do Distrito de Portalegre doou toneladas de palha à Cooperativa Agrícola de Arouca, enquanto outras empresas do país lhe ofereceram ração seca e cidadãos privados optaram por donativos financeiros.

Já no que se refere aos terrenos florestais, a recuperação será mais demorada e as áreas queimadas identificam-se agora pela predominância de filas de pequenos eucaliptos, em estágios iniciais do seu crescimento.

José Artur Neves admite que, mesmo ardida, "a madeira rendeu pelo menos 50% do seu valor", mas nota que o grande prejuízo foi com a chamada "madeira jovem, que não serve para nada e obriga à limpeza dos terrenos e a uma nova plantação" - tudo a expensas dos proprietários, já que o autarca desconhece a existência de apoios comunitários aprovados para esse efeito.

"Não há nada em especial que possamos fazer, exceto esperar que as árvores ardidas sejam retiradas da floresta, como está a acontecer, e aguardar o seu rejuvenescimento natural, que também está a verificar-se", afirma o autarca.