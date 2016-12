Costa promete retribuir óculos dados por Cristas com retrovisor

Nuno Miguel Ropio Hoje às 15:24, atualizado às 19:42 Facebook

A líder do CDS deu esta quinta-feira um presente de Natal ao primeiro-ministro: um par de óculos. Segundo Cristas, só assim Costa conseguirá perceber o que fez nos últimos 12 meses.

De dentro de uma caixa de papelão, com as cores da bandeira nacional, encimado de um grande laçarote, Cristas tirou, além dos óculos, um frasco com um "soro da verdade" - para que Costa reconheça a herança do anterior Governo e "não ter a tentação de fechar relatórios nas gavetas".

E por fim, ainda ofereceu "um pack de medidas" centristas apresentadas ao longo do ano e que foram chumbadas no Parlamento.

António Costa agradeceu a surpresa. E admitiu: "Sempre achei que daria uma excelente mãe Natal". Nesta troca de presentes, no último debate quinzenal de 2016, o primeiro-ministro assegurou que "até ao Dia de Reis" também brindará Cristas com um presente, que admitiu que "teria trazido" se soubesse do ato da centrista - "um retrovisor para ver o que é o seu passado".

O presente de Assunção Cristas surgiu depois de ter ficado sem respostas às questões colocadas ao Governo PS, a quem acusou de "fracassar" a estratégia que apresentou como uma solução para o fim da austeridade. "O seu modelo falhou redondamente", atirou Assunção Cristas a António Costa, esta quinta-feira.

Numa espécie de balanço de 2016, a presidente do CDS lembrou que o PS "prometeu crescimento económico, o famoso crescimento económico que iria resolver todos os problemas". "Prometeu 2,4% de crescimento para este ano", disse Cristas, para frisar: "provavelmente terá 1,2%, quando o Governo anterior deixou o país a crescer 1,5%".

"Os indicadores de confiança na economia voltaram a baixar. Como pode estar satisfeito? O seu modelo falhou redondamente. A sua estratégia é um fracasso!", argumentou a deputada centrista

"Tem de convir que a agenda com que apresentou esfumou-se num ano", continuou, para referir que "crescimento económico, nem vê-lo", assim como há "menos economia", "menos investimento público", "menos serviços públicos", "mais dívida e mais impostos".

Esquerda chumba "Dia dos Irmãos"

PS, BE e PCP chumbaram esta quinta-feira, no Parlamento, a proposta do CDS para a criação de um "Dia dos Irmãos", que, a ser aprovado, passaria a ser no dia 31 de maio.

A favor do projeto de resolução centrista votaram o PSD e o único deputado do PAN, além da bancada do CDS.

A proposta passava por "consagrar o dia 31 de maio como Dia dos Irmãos", recomendando ao Executivo PS a promoção de todos os anos de "iniciativas destinadas a assinalar" a efeméride.

Aliás, esta recomendação já constava no pacote de iniciativas legislativas para a natalidade, que o CDS apresentou em maio e que acabou chumbado a 1 de julho, também pela Esquerda.

Costa não abre jogo sobre fábrica da Tesla

O primeiro-ministro não revelou, esta quinta-feira, quais os moldes da estratégia que o Governo e a diplomacia portuguesa estão a aplicar para captar para o país o investimento do fabricante norte-americano de automóveis elétricos, Tesla.

António Costa disse que há outros investimentos no mesmo setor que são tão importantes como aquele. E nada mais adiantou.

Na última intervenção no debate quinzenal no Parlamento, o chefe do Governo acabou por não responder objetivamente a uma questão do deputado do partido Pessoas- Animais-Natureza (PAN), André Silva, que exigiu saber o que está a ser feito quanto à empresa norte-americana.

"É fundamental que o governo consiga atrair para Portugal a Fábrica da Tesla. Trata-se de um investimento com uma dimensão sem precedentes no nosso país, da criação de milhares empregos e do posicionamento geoestratégico de Portugal na oferta de serviços climáticos. Vamos conseguir trazer a Fábrica da Tesla para Portugal?", questionou o único deputado do PAN.

Heloísa ameaça quebrar acordo à Esquerda

Num tom nunca antes visto nos últimos 12 meses de acordos à Esquerda, a líder parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes (PEV) mostrou desagrado com as propostas de Governo em sede de concertação Social. Heloísa Apolónia ameaçou António Costa de acabar com as negociações iniciadas há um ano.

A deputada ecologista criticou os socialistas pela proposta de diminuição da TSU [Taxa Social Única] para os patrões.

"Na nossa posição conjunta assumimos um compromisso de que não haveria qualquer redução da TSU e que se avaliavam as condições da TSU, que de excepção se transformaram em regra. Então, senhor primeiro-ministro?", atirou Heloísa, desafiando a reler a posição comum entre PS e o PEV, em novembro de 2015.

"Aconselho a que, quando sair daqui, se vá fixar na redacção do acordo, para que depois continuemos a conversar", concluiu a líder parlamentar do PEV, que em resposta teve a garantia de António Costa de que não há qualquer violação do acordo.

Costa diz que aumento do Salário Mínimo não pode ser mais rápido

António Costa assegurou esta quinta-feira que o país não pode aumentar já, em 2017, o Salário Mínimo Nacional (SMN) para os níveis que o PCP pretende: os 600 euros.

Em resposta ao líder do PCP, Jerónimo de Sousa, o primeiro-ministro lembrou que as empresas não conseguirão neste momento, após quatro anos de austeridade, acomodar tal aumento.

"Nos últimos quatro anos recuamos 30 anos no investimento das empresas", justificou, depois do deputado comunistas ter alegado que "não são plausíveis os argumentos dos que resistem ao aumento do salário mínimo".

"Estou consigo a dizer que devia ser mais rápido, mas não há objectivamente condições para ser mais rápido do que está no programa de Governo. Mas garantimos que cumpriremos o programa do Governo na reposição de rendimentos. Se houver condições, aceleramos, mas não o faremos sem assegurar que há boas condições para o poder fazer", admitiu Costa.

Quem é a voz dos sindicatos? É o CDS, diz Cristas

Assunção Cristas reivindicou esta quinta-feira para o CDS a atual voz das preocupações dos sindicatos. A líder centristas acusou os socialistas de terem os atuais sindicalistas "amestrados".

Cristas disse para Costa que "bem sabemos a que preço" os sindicatos se calam contra a atual degradação dos serviços públicos, em que se "ignoram os utentes". Isto, referiu, quando o Governo até "prometeu mais investimento público". "Nunca o investimento esteve num nível tão baixo quanto este ano", destacou.

António Costa não gostou do tom da presidente do CDS e acusou-a de colocar em causa os sindicatos. "Não fica bem a nenhum partido referir-se aos sindicatos ou parceiros sociais como a senhora deputada o fez", retorquiu o primeiro-ministro.

O socialista acusou também o CDS de ser o "Partido Cobrador de Fraque do Contribuinte".

Em resposta, Assunção garantiu que é ao CDS a quem os sindicalistas agora pedem ajuda. "Façam agora vocês barulho, que nós não podemos fazer", ditou.

BE alerta para "venda de produtos de risco" nos bancos

A porta-voz do Bloco de Esquerda pediu esta quinta-feira ao Governo que altere as regras do setor financeiro de modo a que não se repitam casos como o do BES ou do Banif.

Catarina Martins disse ao primeiro-ministro que estão de novo à "venda produtos de risco" nos bancos, num momento em que o Governo anuncia uma solução para os lesados do papel comercial do GES.

Neste último debate quinzenal do ano, a deputada do BE garantiu que o seu partido "analisará todas as implicações sobre a solução dos lesados do BES" mas que é importante que o Governo proíba a venda de semelhantes produtos, para que a história não se repita. "É preciso parar mais lesados", pediu, depois de ter alertado o primeiro-ministro para a "urgente" necessária renegociação da dívida nacional. .

Catarina denunciou as filas de espera que se registam há vários dias nas urgências do Hospital de São João, no Porto, dizer que este exemplo é o reverso da medalha do baixo "défice de que o Governo se pode orgulhar", mas que tem tido "um custo demasiadamente alto".

Cofres públicos não pagarão a lesados do BES, garante PM

Costa assegurou esta tarde no Parlamento que a solução encontrada para reembolsar os lesados do BES não sairá dos "cofres públicos". Para o primeiro-ministro, coube ao atual Governo resolver um problema ao qual a Direita não deu resposta.

António Costa garantiu que para que os lesados do papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES) recuperem entre 50% a 75% do que investiram vai ser criado "um veículo privado [Fundo de Indemnização], que não terá financiamento do Estado e em que o Estado apenas intervirá como garante".

Disse o primeiro-ministro que tal fundo receberá "286 milhões de euros", que virão de um empréstimo comercial.

"Em qualquer caso, nunca seriam os cofres públicos a pagar", disse.

Costa aproveitou ainda um lapso verbal do líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro - que em vez de acusar o Governo de falta de "transparência" disse "comparência" -, para acusar o anterior Governo de ter "fugido à comparência para resolver este problema".

Segundo o líder socialista, aquando a resolução do Banco Espírito Santos, o Banco de Portugal (BdP) procurou "proteger estes lesados" impondo "a criação de provisões, que começaram a ser inscritas no Novo Banco". "Sem que ninguém saiba, foram retirados do Novo Banco", acusou Costa, quando "o risco de indemnização era um risco particularmente elevado".

Costa acusa PSD de já ter relatório desconhecido pelo Governo

António Costa acusou esta quinta-feira o PSD de já ter tido acesso a um relatório da OCDE, elogioso para o Governo anterior sobre matérias laborais. O primeiro-ministro afirmou-se "perplexo" por ter sido noticiado tal relatório, sem que o Executivo PS saiba do que se trata.

No Parlamento, o chefe do Governo foi desafiado por Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, a revelar um alegado relatório da OCDE sobre o mercado laboral português, onde é elogiado o trabalho do Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas pelas alterações que implementaram até 2015.

"É uma evidência que esse relatório", disse Montenegro, destaca que "a economia ganhou competitividade, na decorrência das alterações laborais que foram empreendidas [pela coligação PSD/CDS]".

O socialista mostrou "perplexidade de vir a público" tais conclusões da OCDE, quando o relatório ainda não terá chegado às mãos do Governo. "Só tenho a perplexidade de o relatório ter sido entregue antes a V/Exa. Excelência", atirou Costa.

António Costa revelou que, após questionar a OCDE [Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico] sobre tal relatório, obteve a garantia que até amanhã o Executivo PS receberá tal análise, que terá sido pedida por Passos Coelho quando ainda estava à frente do Governo de Direita.

Costa afasta alterações à lei laboral

O primeiro-ministro afastou esta quinta-feira, no Parlamento, qualquer possibilidade de alterações à legislação laboral, como o BE e o PCP pretendem. António Costa garante que no programa de Governo não constam reversões às leis aprovadas pelo anterior Executivo PSD/CDS.

Em resposta ao líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, no último debate quinzenal de 2016, que questionou se "há ou não há intenção" dos socialistas "em revisitar a legislação" laboral criada durante o resgate financeiro do país, o primeiro-ministro assegurou que o programa de Governo "tem uma visão" para a área, que não passa pela revogação de leis.

Costa sublinhou que em "matéria de alteração de legislação", o PS apenas pretende "desbloquear a contratação coletiva", "combater a precariedade" e implementar o "banco de horas individuais".

De resto, o chefe do Governo admitiu que "é sabido que o PCP e o BE têm outras propostas de alteração da legislação laboral", evitando classificá-las de "

boas ou más".