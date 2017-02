Ventos extremos causam 780 ocorrências

Hoje às 13:14, atualizado às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A Proteção Civil registou entre as 20 horas de quarta-feira e as 12 horas de sexta-feira 780 ocorrências relacionadas com o mau tempo, 550 das quais desde a madrugada e a maioria associadas a quedas de árvores e de estruturas.

"O pico significativo de registo de ocorrências, face a fenómenos de ventos extremos, foram sentidos nos distritos do Porto e Braga", adiantou à Lusa o adjunto de operações nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Marco Martins.

De acordo com o responsável, durante a madrugada desta sexta-feira, entre as cinco e as sete horas, foi quando se registou "o maior pico de queda de árvores, queda de estruturas, assim como limpezas de via".

A ANPC ativou o estado de alerta especial de nível azul, pelo que "está coerente com o número de ocorrências".

O nível azul refere a necessidade de os agentes de proteção civil reforçarem os meios de primeira intervenção, destinando-se apenas a estes agentes e não à população em geral, de forma a melhorar a eficiência do sistema.

O estado de alerta especial de nível azul teve início pelas 20 horas de quarta-feira e irá prolongar-se até às 20 horas de sábado, de acordo com o responsável.

O mau tempo atingiu primeiro as ilhas dos Açores, já na quarta-feira, mas não foram registadas ocorrências significativas pela Proteção Civil.

Os distritos da região norte - Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança - estão hoje com aviso laranja, o segundo mais grave, decretado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nalguns casos devido ao forte vento, noutros também por causa da chuva.

Alguns avisos laranja prolongam-se até às 06:00 de sábado por causa do vento e da agitação marítima, como são os casos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, enquanto nos distritos de Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança os avisos laranja estendem-se por causa do vento, que pode atingir rajadas de 120Km/h.

À exceção dos distritos de Santarém e Évora, todos os restantes estão com aviso amarelo por causa do vento e da chuva e nos distritos do litoral a preocupação é maior por causa da forte ondulação.