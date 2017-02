Verdes questionam Governo sobre eventual catástrofe em Almaraz

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:19, atualizado às 17:40 Facebook

O Partido Ecologista Os Verdes garantiu, esta quarta-feira, que vai apresentar um projeto de resolução para que o Governo revele no que consiste a resposta nacional a uma eventual catástrofe na central nuclear de Almaraz, e que seja testada no terreno, para "perceber se é eficaz".

Segundo o deputado ecologista José Luís Ferreira, "os planos de emergência que preveem o risco radiológico, nunca foram objeto de teste no terreno". "Pela ameaça que representa a central de Almaraz, precisam efetivamente de ser testados, não só para podermos percecionar as suas falhas e para as corrigir, mas também para poderem adaptar-se a uma eventualidade que ninguém deseja", frisou.

Os Verdes exigem ainda que "sejam criados vários mecanismos de informação às populações", para que saibam agir em casos de catástrofe, como já acontece em casos de "sismo ou do dengue".

José Luís Ferreira disse que o projeto de resolução surge após Os Verdes terem "ouvido e reunido com as populações e com variadíssimas entidades", como a Proteção Civil, na segunda e terça-feira, durante as suas jornadas parlamentares em Castelo Branco e Portalegre. Refira-se que a deputada do grupo parlamentar 'Podemos Extremadura' Jara Romero juntou-se àquele encontro dos Verdes.

Já no dia 17 de fevereiro vai ser discutido no Parlamento um projeto de lei, também dos Verdes, que pretende impedir a importação de eletricidade proveniente de fonte nuclear.