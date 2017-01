Namorar ao volante

Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Todas as alturas são boas para fazer um passeio com quem mais gostamos, mas com a aproximação do Dia de São Valentim surge a oportunidade certa de partilhar uma viagem romântica com a pessoa amada e surpreendê-la com uma sugestão da Europcar muito criativa

Numa altura em que entramos no mês mais romântico do ano, fevereiro, este é o momento de surpreender a sua cara-metade. Tome nota da nossa sugestão: tire um dia de férias e façam aquele passeio que andam a planear há algum tempo. Não poderia estar no país mais indicado: Portugal conta com fantásticas paisagens, aldeias românticas, praias e lugares históricos. Todos os ingredientes para passeios apaixonados. E quem não gosta de fazer viagens onde se pode usufruir de uma costa magnífica, serras maravilhosas pela sua natureza e monumentos históricos que não ficam atrás das mais conceituadas cidades europeias? Difícil vai ser escolher entre tantos locais, mais fácil será selecionar o modo de transporte. O carro é a opção mais indicada, já que será mais rápido e confortável para quem quer fazer um itinerário recheado.

3 dias - 3 - cidades (Esposende - Braga - Guimarães). Reserve três dias na sua agenda e aproveite para visitar três maravilhosas cidades. Inicie a sua viagem em Esposende e delicie a sua vista através de uma costa lindíssima coberta por palmeiras. A próxima paragem é a cidade de Braga e a visita ao Santuário do Bom Jesus do Monte é obrigatória. Para terminar o percurso escolhemos uma cidade histórica e muito perto de Braga. Em Guimarães são muitos os locais interessantes a visitar desde o Castelo ao Paço dos Duques de Bragança.

Celebre o Dia dos Namorados no lugar ideal

"Um lugar para namorar? Alugue na Europcar!", esta é a campanha que a empresa líder no aluguer de automóveis em Portugal tem para oferecer aos seus clientes. Uma fantástica promoção, válida até dia 28 de fevereiro, em que vai poder alugar um SEAT Ibiza, a partir de 14euro/dia. Para quem procura fazer um passeio e passar um dia diferente esta é uma ideia bastante original dando também a oportunidade de visitar locais novos ao volante de um carro com uma performance impressionante.

Para quem quer um conforto ainda maior aproveite também um dos muitos serviços disponibilizados pela Europcar. Falamos do serviço Entregas e Recolhas disponível neste momento em Lisboa e no Porto que vai permitir-lhe que o automóvel seja entregue e/ou recolhido à porta de sua casa.