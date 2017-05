Parceiros no sabor

Hoje às 18:33 Facebook

O queijo e o vinho são dois dos maiores e melhores sucessos da humanidade na transformação daquilo que a natureza nos oferece.

Têm cheiro, sabor, dão prazer. E juntos, podem conjugar-se em parcerias ainda mais tentadoras para os sentidos. Falamos, obviamente, de bons queijos e bons vinhos.

O vinho dá-se normalmente muito bem com o queijo, e os dois sabores parecem complementar-se com harmonia. O tinto maduro fica geralmente bem com o queijo, sendo que os de pasta mole se equilibram com grande destreza com vinhos com boa acidez, necessária para que se mostrem frescos e despertem os nossos sentidos.

Mas nem sempre os tintos maduros são a melhor companhia para determinados queijos. Há alguns vinhos, como acontece com os brancos doces, que emparceiram com grande jovialidade e harmonia com queijo chévre, ou mesmo com queijos azuis mais suaves, como o britânico Stilton ou o italiano Gorgonzola. São os casos dos vinhos de colheitas tardias que se fazem em Portugal.

O espumante branco também pode ser boa companhia para pratos a incorporar queijo, como uma salada de rúcula, parmesão e nozes. As suas características fazem com que seja uma boa escolha para o início de qualquer refeição, e a presença do queijo e das nozes e o carácter aromático dado pela rúcula contribuem para o equilíbrio do prato com a acidez e frescura do espumante.

Um dos fatores que se deve ter em conta na escolha do vinho para o queijo é que ambos são produtos que evoluem com o tempo. Ou seja, o vinho para um queijo ainda "verde", da Serra, pode não ser o melhor para o Queijo da Serra curado. Mas na altura de decidir, será certamente vantajoso consultar a lista de vinhos medalhados na edição de 2017 do Prémio Uva de Ouro, tanto na categoria de "Excelência" como de "Melhor da Região".

Antes e depois

O queijo pode ser usufruído antes da refeição. Em qualquer restaurante nacional, os queijos frescos ou os semi-rígidos e mesmo os secos redondos de pequeno diâmetro, são colocados na mesa como entrada. Aqui, e dado que se trata do início de algo, o melhor é mesmo escolher um clarete ou um rosé para parceiro.

A tábua de queijos é um dos componentes formais de uma refeição. A única dúvida é se devem ser servidos antes ou após a sobremesa. Normalmente será antes, na companhia do final da garrafa de vinho. Mas porque não apreciar um Vinho do Porto Tawny velho na companhia de um bom Queijo da Serra? Para o Vintage, será mais próprio um queijo azul, uma aliança de duas potências aromáticas que deve ser apreciada devagar, para usufruto de toda a sua complexidade.

O queijo e o vinho são dois aliados seculares, mas existem muitos outros parceiros de qualidade para um bom vinho. Conheça aqui mais algumas sugestões e desfrute.