Uma experiência gastronómica e sensorial muito especial

Portugal é há muitos anos uma referência mundial a nível gastronómico, contando com produtos tradicionais de qualidade única e que são considerados de excelência pelos especialistas.

Ao longo do ano vários festivais gastronómicos juntam milhares de pessoas por todo o país, dando ainda mais projeção às cidades, sendo um palco perfeito para a apresentação dos valores mais altos da qualidade da gastronomia portuguesa.

A gastronomia nacional apresenta uma grande diversidade e riqueza, resultado da enorme variedade de produtos agrícolas, pecuários e agroalimentares existentes no território, cuja produção perdura ao longo de inumeráveis gerações, tal como as suas diferentes utilizações e formas de preparação.

Destacamos aqui três produtos muito apreciados pelos portugueses e que são presença obrigatória quando se fala numa "boa mesa". O queijo, os enchidos e o vinho. Portugal é um país produtor de queijos de excelência, tanto de vaca como de ovelha ou cabra ou até de mistura, uma consequência de ter o território repleto de bons pastos. Já os enchidos são claramente uma tradição da gastronomia portuguesa: chouriço, morcela, salpicão e alheira são alguns dos mais apreciados. E para juntarmos a companhia perfeita não podia faltar bom vinho português. A qualidade e caráter único dos seus vinhos fazem de Portugal uma referência entre os principais países produtores.

Uma seleção de aguçar o apetite

Para encontrar uma vastíssima oferta dos produtos referidos nada melhor do que aproveitar, até dia 26 de fevereiro, a Feira de Queijos, Enchidos e Vinhos do Continente. Em todas as lojas Continente os consumidores terão a oportunidade de provar e comprovar o que de melhor se produz em Portugal, os aromas fumados do Minho e Trás-os-Montes, a melhor tradição queijeira das Beiras, os extraordinários vinhos da Península de Setúbal e os melhores enchidos e vinhos do Alentejo, tudo está presente na mais tradicional feira dos Sabores de Portugal.

Mas, além de cada consumidor ter acesso a uma enorme variedade de produtos tradicionais, de qualidade exemplar e sempre aos preços mais baixos, o Continente desafia todos os clientes a explorarem combinações improváveis e outras inevitáveis, em que o contraste dos sabores e aromas dos enchidos e queijos "marida" com os vinhos das principais regiões de Portugal, sujeitos a uma escolha rigorosa dos enólogos especialistas do Continente.

Esta é mais uma ação que potencia o património gastronómico singular e rico do nosso país.