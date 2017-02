A "dança" do filho mais novo de Messi

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:33 Facebook

Mateo, de um ano, aprende inglês através de um programa infantil. E mostra que entende perfeitamente o que é dito.

É das publicações de Leo Messi com mais "gostos" do Instagram. Publicada esta quarta-feira pelo jogador argentino, mostra o filho mais novo, Mateo, a acompanhar um programa infantil que pede para os mais pequenos fazerem determinadas ações, como bater palmas, tocar nos pés ou girar.

Mateo, de um ano, acompanha toda a coreografia sem falhar.

O jogador do Barcelona é ainda pai de Thiago, de quatro anos, fruto do seu relacionamento com Antonella Roccuzzo.