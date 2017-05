Hoje às 18:46 Facebook

Maria Leal teve novo momento viral com dança para concorrente do programa "Love on Top". Cantora foi convidada especial do programa.

Maria Leal voltou a ser protagonista. Desta vez, a intérprete de "Dialetos de Ternura" participou no programa de televisão "Love on Top", da TVI, e fez uma dança sensual para Paulo, um dos participantes desta edição do reality show, perante a cara de surpresa dos restantes concorrentes.

Antes, foi a vez de Maria Leal receber uma dança do mesmo cariz por parte de Enzo, outro participante.

A intérprete esteve presente no programa e ensaiou coreografias com os concorrentes da casa.