A sensualidade de Aurea de férias na Tanzânia

Nuno Cardoso Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Terminado mais um "The Voice Portugal", a cantora Aurea, de 29 anos, tem desfrutado de um período de férias na Tanzânia.

Aurea fugiu do frio que se tem sentido no nosso país e rumou até ao continente africano, onde tem estado a desfrutar de um período de férias no Arquipélago de Zanzibar, na Tanzânia.

A cantora de 29 anos, que lançou no ano passado o seu terceiro álbum de originais, "Restart", tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais algumas imagens deste período de descanso, nas quais tem mostrado a sua sensualidade.

Aurea, recorde-se, terminou recentemente mais uma temporada do "The Voice Portugal" no papel de mentora. A cantora juntou-se ao concurso da RTP1 e ao painel composto por Anselmo Ralph, Marisa Liz e Mickael Carreira em 2015, com a saída de Rui Reininho.