Adele parte Grammy e deixa Beyoncé em lágrimas

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:50, atualizado às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A artista britânica Adele venceu o Grammy de álbum do ano, mas não se achou merecedora da distinção.

Adele levou para casa cinco prémios Grammy este domingo à noite, incluindo o de álbum do ano, por "25". A distinção deixou-a agradecida, mas a cantora britânica não a achou justa. "Não posso aceitar este prémio. A artista da minha vida é Beyoncé. O seu álbum Lemonade é tão monumental, tão bem concebido, tão belo e tão cheio de alma", disse no seu discurso de agradecimento.

"Adoro-te. Sempre te adorei e vou sempre adorar-te", prosseguiu Adele, que acabou, literalmente, por partir o prémio e deixar Beyoncé em lágrimas.

Já na conferência de imprensa que se seguiu à cerimónia, a cantora reafirmou a sua posição. "O meu álbum do ano é Lemonade. Por isso, não vou mentir: enquanto fã da Beyoncé, uma parte de mim morreu [quando fui eu a receber o prémio]. Eu estava a torcer por ela, eu votei nela", sublinhou, rematando: "Que raio precisa ela de fazer para ganhar o álbum do ano?".

Adele venceu ainda os Grammy de Canção do Ano, Melhor Álbum Pop Vocal, Gravação do ano e Melhor Performance Pop, tornando-se na primeira artista da história a alcançar a vitória nas três categorias principais pela segunda vez. Beyoncé foi galardoada com os de Melhor Álbum Urbano e Melhor Videoclip, com a música "Formation".

A cerimónia decorreu esta domingo à noite no Teatro Microsoft de Los Angeles, na Califórnia, EUA.