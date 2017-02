Afinal, Adele não partilhou o Grammy com Beyoncé

Nuno Cardoso Hoje às 14:35, atualizado às 14:44 Facebook

Protagonizou um dos momentos da noite ao partir um Grammy ao meio para o partilhar com Beyoncé, mas um vídeo de bastidores mostra Adele a entregar a estatueta danificada e receber uma nova, inteira.

Foi a rainha da noite na 59.ª edição dos prémios Grammy, que decorreram na noite de domingo em Las Vegas, e protagonizou um dos momentos mais marcantes da cerimónia, ao partir o galardão para Álbum do Ano com a intenção de o dividir com Beyoncé.

"O [disco] "Lemonade" é monumental, foi bem pensado, é lindo. Todos nós te adoramos, Beyoncé. És a nossa luz. Fazes com que eu, e todos os meus amigos de raça negra, nos sintamos poderosos. Fazes com que eles se defendam. Adoro-te", frisou a cantora britânica, que levou para casa cinco prémios nessa noite.

Mas um vídeo partilhado pela Academy of Recording Arts and Sciences no YouTube mostra imagens dos bastidores dos Grammys, depois deste discurso, quando Adele posa para os fotógrafos com os cinco galardões nos braços. Antes disso, a cantora devolve a estatueta danificada a um funcionário da organização, recebendo em troca um novo, inteiro.