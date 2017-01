Agente de Alanis Morissette admite ter roubado milhões

Nuno Cardoso Hoje às 21:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O agente de Alanis Morissette confessou ter investido todo o dinheiro roubado a Alanis Morissette e outras celebridades num negócio ilegal de cultivo de marijuana.

Jonathan Todd Schwartz, agente responsável pela carreira de várias celebridades, admitiu à justiça norte-americana ter desviado mais de seis milhões e 500 mil dólares (cerca de seis milhões de euros) à cantora Alanis Morissette e outras celebridades, avança a publicação britânica "The Independent".

Confrontado pelas instâncias judiciais acerca do crime, o homem de 48 anos admitiu ter investido o dinheiro num negócio ilegal de cultivo de marijuana, de acordo com os advogados das vítimas. Alanis Morissette levou Schwartz ao Supremo Tribunal de Justiça de Los Angeles (Estados Unidos) depois de ter descoberto 116 transferências bancárias da sua conta para a do agente "sem autorização prévia".

O acusado "ocultou os desvios monetários de Morissette, convencendo-a de que estava em grande forma financeira quando estavam, na realidade, a conduzi-la num caminho que a poderia ter levado à ruína financeira", afirma a queixa civil.

Schwartz admitiu, ainda, ter roubado cerca de um milhão e 600 mil euros a outros clientes, cujos nomes não foram revelados. O norte-americano enfrenta uma pena até 23 anos de prisão, caso seja condenado pela justiça.