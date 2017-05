Agente de Beyoncé revoltado com rumores de cirurgia

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:26 Facebook

A imprensa internacional escreveu que a cantora norte-americana tinha feito um preenchimento labial durante a sua gravidez.

A agente de Beyoncé não gostou e insurgiu-se contra esses rumores. "Fiquei em silêncio durante a primeira gravidez de Beyoncé (...) mas desta vez, simplesmente, não consigo", afirmou.

A forma física de Beyoncé durante a sua segunda gravidez continua a ser alvo de muitos rumores na imprensa internacional. Nos últimos dias, escreveu-se que a cantora de 35 anos tinha feito uma cirurgia estética de preenchimento labial enquanto está grávida de gémeos. Teoria que foi imediatamente refutada pela agente da artista, que se mostrou visivelmente irritada com a facilidade com que se inventam notícias sobre a artista.

"O que é que vocês sabem sobre os efeitos da gravidez no corpo de uma mulher? Digam-me, por favor. Vocês sabiam que, por causa do aumento de peso, há frequentemente uma mudança dramática no fluxo do sangue e aumenta as hipóteses de inchar? Sabem que as mulheres ficam frequentemente com as suas gengivas inchadas? Sabem que isso pode afetar a nossa fala, a nossa habilidade para mastigar, entre muitas outras coisas?", questiona a representante de Beyoncé, Yvette Noel-Schure, ao site "Gossip Cop".

A agente da cantora vai mais além e recorda de forma impulsiva aquilo que se escreveu durante a primeira gravidez da intérprete de sucessos como "Single Ladies" e"Crazy in Love". "Mas o sacrifício nos nossos rostos, nos nossos pés e nos nossos corpos inteiros é algo que compensa porque trazemos ao mundo seres humanos bonitos que um dia combaterão o vosso ódio e negatividade. Fiquei em silêncio durante a primeira gravidez de Beyoncé, quando vocês pensaram que era bom intimidá-la, como covardes que são, quando a acusaram de ela nunca estar grávida, mas desta vez, simplesmente, não consigo", critica Yvette Noel-Schure.

A segunda gravidez de Beyoncé foi anunciada no dia 1 de fevereiro, para grande surpresa dos seus seguidores. A cantora norte-americana já é mãe de Blue Ivy, de cinco anos, fruto da relação que mantém com o rapper Jay-Z.