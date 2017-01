Agora já pode tirar um curso sobre Kanye West

Carolina Morais Hoje às 12:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Washington, nos EUA, disponibiliza um novo curso intitulado "A Política de Kanye West", focado na influência do "rapper" para além do "hip hop". Até há um segmento dedicado a Taylor Swift.

E se quisesse saber tudo, mesmo tudo, sobre Kanye West? Então esqueça a Wikipédia e as horas passadas com "headphones" nos ouvidos. Agora, a Universidade de Washington, nos EUA, dá a oportunidade de conhecer o "rapper" a um outro nível, através de um novo curso destinado a perceber como a sua influência no "hip hop" pode ser um veículo para abordar outras problemáticas da sociedade moderna.

Intitulado "A Política de Kanye West: O Génio Negro e a Estética Sonora", o curso de 14 semanas será conduzido pelo Dr. Jeffrey McCune, professor assistente dessa instituição nos departamentos de Estudos Afro-Americanos e de Estudos das Mulheres, de Género e da Sexualidade.

Tudo será motivo de análise: desde a forma como West cruza o "hip hop" e a sexualidade, até à sua famosa troca de farpas com a cantora Taylor Swift e o modo como isso afetou a sua reputação. O curso, explica o responsável, "é uma boa forma de levar os estudantes a interessarem-se por problemas de política, raça, género, sexualidade e cultura".

"Eu sabia que os meus alunos tinham uma ligação ao Kanye. Estão sempre a referir a música dele, as 'performances', os vídeos e a roupa. Que melhor altura do que agora para levar Kanye West a sério como ícone cultural?", frisou ainda McCune.

E embora muitos atribuam uma fama negativa ao marido de Kim Kardashian, o professor universitário defende que essa é apenas mais uma razão para as pessoas mergulharem na sua personagem. "Muitas pessoas perdem tempo a falar do Kanye como uma figura controversa e exaltada. E estão muito interessadas nele como fonte de personalidade. Ao longo da sua carreira, ele sempre me interessou, assim como a sua crença de que temos dentro de nós uma capacidade para atingir a grandeza".