Alberto do Mónaco dá conselhos amorosos ao príncipe Harry

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O príncipe Alberto do Mónaco partilhou alguns ensinamentos herdados da sua mãe, Grace Kelly, e aconselhou o príncipe Harry a resguardar a sua privacidade.

O sangue azul não é o único denominador comum entre Alberto do Mónaco e Harry de Inglaterra. Os dois membros da realeza europeia partilharam o grupo dos solteiros mais cobiçados do mundo. No entanto, o príncipe do Mónaco deixou a vida de solteiro em julho de 2011, quando casou com Charlene Wittstock.

Em entrevista à revista "People", Alberto dirigiu alguns conselhos ao príncipe Harry, que se encontra numa relação com a atriz norte-americana Meghan Markle. As dificuldades em manter relacionamentos sob o escrutínio público é algo que afeta tanto a casa real britânica como a realeza do Mónaco e Alberto teve isso em consideração. "Mais tarde ou mais cedo vai ter de enfrentar a situação. A casa real britânica está mais submetida ao escrutínio do que qualquer outra. Tem de manter a calma e continuar", disse o representante monegasco.

O príncipe Alberto sublinhou ainda que a exposição mediática foi algo "muito complicado" para a princesa do Mónaco e que as atrizes estão mais habituadas a lidar com os meios de comunicação.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Foi através da mãe, a princesa Grace Kelly, que o príncipe aprendeu a ser discreto e resguardado no que diz respeito à sua privacidade. "A minha mãe dizia-me que ser atriz a preparou um pouco", revelou o príncipe à "People".

Assim como Harry de Inglaterra, o pai de Alberto, o príncipe Rainier III, também se rendeu aos encantos de uma atriz de Hollywood, a princesa Grace Kelly. O irmão de William confirmou o relacionamento com Meghan Markle em outubro do ano passado e, segundo o príncipe do Mónaco, o casal tem lidado "muito bem com a situação até agora".