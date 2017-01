Amber Heard reencontra o amor depois de Johnny Depp

Nuno Cardoso Hoje às 14:48 Facebook

A atriz Amber Heard, recém-divorciada de Johnny Depp, já refez a vida amorosa ao lado de Elon Musk, empresário milionário responsável por marcas como a Tesla, Paypal ou Space X.

Depois de ter protagonizado um mediático e tumultuoso processo de divórcio com Johnny Depp, a atriz norte-americana volta agora a ser notícia por uma razão mais positiva. Amber Heard terá voltado a reencontrar o amor, avançam vários títulos da imprensa internacional. O responsável é Elon Musk, empresário que está por detrás de marcas como PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop ou OpenAI, com uma fortuna estimada em 13 mil milhões de dólares, segundo a revista "Forbes".

Aos 45 anos, Elon Musk já foi casado duas vezes e é pai de cinco filhos, fruto do seu primeiro casamento com Justine Wilson. Discreto sobre a sua vida privada, é-lhe somente conhecido uma outra relação, desta feita com a atriz britânica Talulah Riley, a sua segunda mulher.

Graças ao sul-africano, Amber Heard volta agora a ser feliz, depois dos alegados maus-tratos de que foi alvo pelo seu ex-marido e estrela de Hollywood. Segundo uma fonte próxima citada pela publicação espanhola "El Mundo", a manequim está "a viver um bom momento, não só por ter finalizado o divórcio, como também por ter tornado pública a sua relação com Elon Musk".