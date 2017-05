Amy Schumer e Ben Hanisch terminam relação

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 18:23, atualizado às 18:24 Facebook

A relação durava há um ano e meio, depois de o casal se ter conhecido na Internet, numa aplicação de encontros

A atriz e comediante Amy Schumer e o designer Ben Hanisch decidiram pôr termo à sua relação. Em declarações à "People", a representante de Amy afirmou que "depois de alguma consideração, a Amy e o Ben decidiram terminar a relação, mas continuam amigos".

Amy, de 35 anos, e Ben, de 30, conheceram-se através de uma app de encontros em novembro de 2015 e oficializaram a relação em janeiro de 2016, durante uma visita à Casa Branca.

A última vez que o casal foi fotografado junto foi na cerimónia dos Globos de Ouro, em janeiro deste ano. Os rumores começaram quando Ben não acompanhou Amy à estreia do seu novo filme "Snatched". Schumer conta o primeiro encontro do casal no seu livro "The Girl With The Lower Back Tattoo": "Sorrimos um para o outro e nesse momento tudo pareceu certo", escreveu a atriz.

No primeiro aniversário do relacionamento, no passado mês de novembro, Amy e Ben usaram as redes sociais para celebrar e partilharam fotos dos dois.

No evento de estreia do seu novo filme "Snatched", em que contracena com Goldie Hawn, Amy afirmou à "People" que para um relacionamento funcionar é preciso que "as duas pessoas estejam empenhadas". "Não se pode trabalhar essa parte, ou as pessoas querem estar juntas ou não", referiu a atriz.