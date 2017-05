Ana Bacalhau já deu à luz a primeira filha

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:34 Facebook

A primeira filha de Ana Bacalhau nasceu três semanas antes do previsto. Chama-se Maria da Luz e nasceu com 1,950 kg. A intérprete da banda Deolinda já fez saber que quer voltar aos palcos daqui a três meses.

A cantora Ana Bacalhau e o contrabaixista José Pedro Leitão já são pais da sua primeira filha. O nascimento do bebé, previsto para o final deste mês, aconteceu esta quarta-feira e foi entretanto anunciado nas redes sociais da vocalista da banda Deolinda, com uma fotografia de uma pegada de um recém-nascido.

Depois de alguma indecisão na escolha do nome, com a cantora a afirmar que o casal precisava de olhar para a filha para tomar uma decisão, já foi conhecido o veredito. A filha chama-se Maria da Luz e nasceu com 1,950 kg. Tanto a mãe como a filha encontram-se bem.

Ana Bacalhau e José Pedro Leitão estão casados há dez anos. A primeira gravidez foi anunciada apenas aos sete meses de gestação, o que motivou a surpresa dos fãs da cantora. Há um mês, à margem da apresentação de um perfume, a intérprete de "Seja Agora" garantiu que estava a viver "uma gravidez sem sobressaltos".

O regresso aos palcos está marcado para este verão. "Já tenho concertos em agosto. (...) Na verdade, só tenho duas hipóteses: ou fico uma temporada em casa com ela e perco a época alta do verão, ou aceito o chamamento do palco. E foi isso que decidi. Ela irá comigo, obviamente, e faremos uma época mais calma. Assim poderei estar feliz em palco e depois, com ela, também em casa", desvendou a cantora no mesmo evento.