Angelina Jolie acusada de exploração infantil devido ao seu novo filme

A atriz Angelina Jolie está a ser acusada de explorar crianças do Cambodja para o seu filme que se baseia no regime de Khmer Rouge nos anos 1970.

Angelina Jolie está a ser acusada de exploração infantil depois de o processo de escolha dos atores ter sido revelado numa entrevista à revista "Vanity Fair". Nessa entrevista, é descrito que as crianças foram obrigadas a encenar uma batalha falsa por dinheiro.

Os diretores de elenco visitaram vários orfanatos, circos e escolas de favelas para escolher crianças que haviam tido "experiências difíceis". "Os diretores de elenco montaram um jogo, bastante perturbador pelo seu realismo: colocaram dinheiro na mesa e pediram à criança para pensar numa coisa que podiam ter com aquele dinheiro e, depois, para roubarem o dinheiro", conta o artigo. "Depois o diretor fingia que apanhava a criança e esta tinha de inventar uma mentira."

O papel acabou por ser dado à pequena atriz Srey Moch, mas Jolie revelou que a experiência forçou Srey a reviver momentos traumáticos. "Srey Moch foi a única criança que ficou a olhar para o dinheiro durante muito, muito tempo", disse. "Quando a forçaram a devolver o dinheiro, ela ficou cheia de emoção. Quando, mais tarde, lhe perguntaram para que era o dinheiro, ela disse que o seu avô tinha morrido e que a sua família não tinha dinheiro suficiente para um bom funeral."

Este método para a escolha da atriz tem deixado a internet em alvoroço e muitos são já aqueles que apontam o dedo a Angelina Jolie por ter permitido que um método deste género fosse utilizado na escolha do elenco.

"First They Killed My Father" (em português, "Primeiro Mataram o Meu Pai") é um filme realizado por Jolie e distribuído pela Netflix e baseado na livro de memórias de Loung Ung, que conta a experiência de Ung durante a sua infância no Cambodja enquanto Khmer Rouge ("Khmer Vermelho") subia ao poder em 1975 e durante o genocídio que seguiu esse evento.