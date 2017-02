Angelina Jolie emociona-se ao falar sobre divórcio

Nuno Cardoso Hoje às 14:41, atualizado às 16:07 Facebook

A atriz Angelina Jolie falou sobre o divórcio de Brad Pitt numa entrevista à BBC, frisando que foi "uma fase muito difícil" e que, apesar de tudo, serão "sempre uma família".

Durante a sua visita ao Camboja, que serviu para estrear e promover o novo filme que realizou para a Netflix, "First They Killed My Father", Angelina Jolie falou pela primeira vez numa entrevista sobre o divórcio de Brad Pitt, em conversa com a BBC World News (no vídeo, a partir dos 4.30 minutos).

"Não quero dizer muita coisa sobre isso, a não ser que foi uma fase muito difícil, que somos uma família e que seremos sempre uma família. Vamos ultrapassar este momento e, quem sabe, ficaremos uma família mais forte depois disto", contou, emocionada, a atriz de 41 anos.

Foi em setembro do ano passado que a embaixadora das Nações Unidas entregou os papéis para o divórcio de Brad Pitt, de 53 anos, e ao lado de quem tinha passado a última década. O agora ex-casal tem seis filhos em comum: Maddox, de 15, Pax, 13, Zahara, 12, Shiloh, de 10 e os gémeos Knox e Vivienne, de oito.