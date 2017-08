Angelina Jolie responde às acusações de exploração infantil

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 10:57 Facebook

Angelina Jolie esclarece as acusações de exploração infantil durante o processo de escolha dos atores do filme "First They Killed My Father" ("Primeiro Eles Mataram o Meu Pai", em português), depois de uma entrevista concedida a uma publicação norte-americana.

A intérprete, de 42 anos, nega em comunicado ter enganado crianças durante os castings para escolher o elenco do seu próximo filme, o primeiro de Jolie para a Netflix. "Fico transtornada por se estar a escrever sobre um exercício de improvisação, numa cena de um filme, como se este fosse um cenário real", desabafou a atriz.

As palavras da atriz norte-americana surgem após a polémica gerada pelo processo de escolha da atriz que desempenharia o papel de Loung Ung na sua infância, no filme "First They Killed My Father". A longa-metragem recolhe as memórias de Ung para retratar o regime de Khmer Vermelho, que tirou a vida a quase dois milhões de habitantes do Camboja nos anos 1970.

Segundo a revista "Vanity Fair", os realizadores punham dinheiro na mesa e pediam às crianças que pensassem numa coisa que podiam ter com aquele dinheiro, para depois o roubarem. Depois, o diretor fingia que apanhava a criança, que tinha então de inventar uma mentira. As crianças foram escolhidas de entre vários orfanatos, circos e escolas de favelas e todas passaram por "experiências difíceis".

"A sugestão de que dinheiro verdadeiro tenha sido tirado a uma criança durante uma audição é falsa e perturbadora. Eu própria sentir-me-ia ultrajada se isso tivesse acontecido", pode ler-se na mesma nota.

A atriz garantiu ainda que todas as medidas foram tomadas para "assegurar a segurança, o conforto e o bem-estar das crianças no filme, começando pelas audições e passando pela produção até ao presente".

Citada pela revista "People", outra fonte, com conhecimento do processo de escolha dos atores, afirmou que as crianças sabiam que estavam a improvisar e que não houve dinheiro real envolvido.