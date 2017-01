Angelina Jolie tem novo desafio profissional

Nuno Cardoso Hoje às 12:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Angelina Jolie é o rosto do novo perfume de uma conhecida marca francesa, uma das preferidas da sua mãe. Fragrância será lançada em março.

A atravessar um processo de divórcio com Brad Pitt, e um outro relativo à custódia parental dos seus seis filhos, a vida de Angelina Jolie começa a voltar ao normal. A estrela de Hollywood tem-se mantido discreta e resguardada, desde a separação de Pitt, mas ganhou agora um novo desafio profissional.

Jolie foi eleita pela Guerlain como o rosto do novo perfume para mulher da marca francesa, Mon Guerlain. A informação foi dada pela própria grife no Instagram, onde colocou uma primeira imagem da campanha publicitária protagonizada pela eterna Laura Croft de "Tomb Raider".

"Criámos um perfume para as mulheres que admiramos", explicou ao jornal "The Telegraph" o responsável pela marca francesa, Jacques Guerlain, acrescentando que se inspirou, nesta nova fragrância, nas "escolhas, emoções e sonhos" que incorporam o feminismo moderno.

A imprensa internacional avança que o perfume representado por Angelina Jolie será lançado no mercado em março e tem estado a ser preparado entre a atriz e a Guerlain desde dezembro de 2015, na altura em que Jolie começou a realizar o filme "First They Killed My Father", no Camboja.

Especula-se, de resto, que a atriz tenha uma afinidade especial com esta marca, uma vez que se lembra da mãe a usar os seus produtos, quando a atriz era criança.