Jennifer Aniston usou mais de 10 milhões de euros nos Oscars

Jennifer Aniston marcou presença nos Oscars com um visual a rigor, incluindo um conjunto de brincos e anel que estará avaliado em dez milhões de euros. No passado, Aniston revelou não ser fã de diamantes.

Depois de ter estado ausente na edição do ano anterior, Jennifer Aniston regressou este ano aos Oscars com um visual que deu nas vistas. O valor total das joias que a atriz usou na cerimónia de entrega de prémios, na noite de domingo, ronda os dez milhões de euros, segundo avança a revista "People".

Ao todo, são três as peças em questão: dois brincos e um anel criados pela israelita Lorraine Schwartz. Os pendentes, com diamantes esmeralda de 100 quilates, valem quase nove milhões de euros e o anel de diamantes da mina de Golconda, na Índia, de 20 quilates, ultrapassa o milhão de euros.

Curiosamente, no início de 2015, em entrevista ao "The New York Times", a propósito do filme "Cake", Aniston revelou não ser grande fã de diamantes. "Demorei algum tempo a habituar-me", confessou, sobre o tamanho do anel de noivado, de oito quilates, que na altura o noivo Justin Theroux lhe ofereceu. "Prefiro joias indianas", concluiu.

Jennifer Aniston marcou presença na 89.ª cerimónia dos Oscars ao lado do marido Justin Theroux, protagonista da série "The Leftovers". O par de atores conheceu-se em 2012 e casou-se no verão de 2015.