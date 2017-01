Anjos da Victoria's Secret aquecem nordeste brasileiro

Nuno Cardoso Hoje às 14:21 Facebook

A brasileira Laís Ribeiro, a holandesa Romee Strijd e a norte-americana Jasmine Tookes, três anjos da Victoria's Secret, estão de férias num local paradisíaco, em Trancoso, nordeste do Brasil.

Três anjos da Victoria's Secret estão a aquecer as redes sociais com a partilha das imagens das suas férias a três em Trancoso, no nordeste brasileiro. A conterrânea Laís Ribeiro recebeu no seu país as colegas e amigas Romee Strijd, holandesa, e Jasmine Tookes, norte-americana, e têm desfrutado de momentos de alegria e descontração com paisagens paradisíacas como pano de fundo.

As três manequins, de resto, participaram recentemente no desfile anual da marca de "lingerie", que decorreu a 30 de novembro na capital francesa. A cerimónia foi depois transmitida em todo o mundo e em Portugal foi exibida na SIC Caras.

Jasmine Tookes, uma das três modelos que estão de férias em Trancoso, de resto, foi a eleita pela marca para usar o Fantasy Bra, a peça mais valiosa da coleção apresentada no referido desfile.