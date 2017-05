Apresentador brasileiro com diagnóstico de cancro

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:29, atualizado às 14:54 Facebook

Depois de muita especulação, foi desvendada a causa que motivou o afastamento repentino de Marcelo Rezende da TV Record. O apresentador está a lutar contra um cancro no pâncreas, que já se alastrou para o fígado.

Marcelo Rezende está a lutar contra um cancro. O diagnóstico foi finalmente revelado pelo apresentador brasileiro, uma semana depois de, durante as gravações do programa "Cidade Alerta", que conduz na TV Record, apresentar queixas de fortes dores abdominais, que o obrigou a um internamento de urgência no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo.

Numa entrevista concedida ao programa da mesma estação "Domingo Espetacular", Marcelo Rezende contou que o cancro, detetado em estado avançado no pâncreas, já se estendeu para o fígado.

A estrela da TV Record vai iniciar brevemente uma jornada difícil no combate à doença, com a realização de tratamentos de quimioterapia. Algo que não o está a assustar. "Não são essas as minhas preocupações. A minha preocupação é estar firme até vencer esta etapa. Em mais de 60 anos eu não tive nada. Agora estou a ter uma coisa. Todo o tempo que está para trás não conta? Tudo o que eu vivi foi felicidade, não tenho tristezas na vida. Isto tudo é pequeno", afirmou Marcelo Rezende.

O comunicador brasileiro tem encontrado na fé uma fonte de inspiração para ultrapassar este momento delicado da sua vida, conforme partilhou esta segunda-feira no Instagram. "Esta é a minha companheira de toda a vida. Não é um AMOR de agora. É a palavra de DEUS, que nos pede AMOR, OBEDIÊNCIA e DISCIPLINA", escreveu, referindo-se a um exemplar da bíblia.

Marcelo Rezende, de 65 anos, já conta com um longo percurso profissional na televisão brasileira. Passou pela TV Globo, Rede TV!, Rede Bandeirantes e TV Record. Regressou ao último canal em 2010, como repórter especial do programa "Domingo Espetacular". Em 2012, passou para a apresentação de "Cidade Alerta", um formato que analisa casos de polícia investigados no Brasil.