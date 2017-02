As duas Hillary Clinton mais famosas juntam-se fora da TV

Carolina Morais Hoje às 19:37 Facebook

A candidata democrata que perdeu para Trump nas presidenciais e a atriz que a interpreta em "Saturday Night Live", Kate McKinnon, foram fotografadas a jantar em ambiente de boa disposição.

Não é comum uma figura política lidar bem com o humor feito às suas custas. Enquanto Donald Trump, por exemplo, já criticou vezes sem conta Alec Baldwin pela imitação que este faz de si no programa "Saturday Night Live" ("SNL"), Hillary Clinton faz precisamente o contrário e não poupa elogios à performance de Kate McKinnon.

As duas são tão próximas, que esta semana até jantaram juntas num restaurante em Nova Iorque, EUA, de acordo com o jornal "The New York Post". Com elas, estava também Sarah Schneider, uma das argumentistas do "SNL". Quem presenciou o momento revelou à publicação que se "ouviram muitos risos vindos da sua mesa".

Por apurar está ainda o motivo da reunião. Já há quem especule que a verdadeira Hillary Clinton poderá voltar a surgir como convidada do famoso programa de comédia que domina as noites de sábado nos EUA.

Quanto a Kate McKinnon, que no ano passado ganhou um Emmy pelo seu trabalho em "Saturday Night Live", tem-se distinguido não só pela imitação que faz de Clinton, mas também de Ellen DeGeneres, Justin Bieber, Angela Merkel, entre outros.