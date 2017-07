As férias de Dânia Neto na companhia do namorado em Itália

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Amaifi, em Itália, é a localidade escolhida pela atriz Dânia Neto para desfrutar de dias de descanso ao lado do namorado, o dentista Luís Matos Cunha.

Finalizada a sua participação na novela "Amor Maior", da SIC, em que deu vida à divertida Liliana, a atriz Dânia Neto escolheu um destino fora de Portugal para aproveitar uns dias de repouso. A intérprete, de 34 anos, viajou para Amaifi, em Itália, uma pequena localidade situada na província de Salermo, a cerca de 70 quilómetros de Nápoles.

Nas redes sociais, são várias as imagens que a atriz tem partilhado junto dos seus seguidores. O companheiro, o médico dentista Luís Matos Cunha, mostrou também várias fotografia da estada do casal em território italiano.

Adepta do exercício físico, Dânia Neto, que se tem dedicado nos últimos meses ao "pole dance", não descura, nem nas férias, os cuidados com a sua saúde e boa forma física, o que, ainda assim, não a impede de provar o que de melhor a gastronomia italiana tem para oferecer, como testemunham as imagens publicada na sua conta de Instagram.