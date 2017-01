As reações dos famosos à morte de Mário Soares

Nuno Cardoso Hoje às 18:53, atualizado às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias figuras públicas, como Cristina Ferreira, Herman José, Nuno Markl ou Daniel Oliveira, entre outras, têm prestado homenagem a Mário Soares nas redes sociais.

Várias figuras públicas têm utilizado as redes sociais para prestar a sua homenagem e partilhar memórias acerca de Mário Soares, que morreu este domingo, com 92 anos, depois de ter estado internado durante quase um mês no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

Cristina Ferreira, Nuno Markl, Rita Ferro Rodrigues, Herman José, Daniel Oliveira, Luís Franco Bastos, Eduardo Madeira e Diogo Beja, entre outros, foram dos primeiros a deixar a sua mensagem ao antigo primeiro-ministro e antigo Presidente da República.