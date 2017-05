Modelo "plus size" faz sessão de fotos sem roupa e volta a gerar polémica

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 14:13, atualizado às 14:39 Facebook

Considerada um exemplo no mundo da moda, a modelo "plus size" continua a receber críticas sobre a sua forma física.

Ashley Graham continua a dividir opiniões quanto à sua forma física. Desta vez, a modelo de 29 anos publicou na sua página de Instagram fotografias em que aparece sem roupa e que resultam de uma produção para uma revista de moda. Os comentários negativos não se fizeram esperar.

Críticas que, no entanto, não ficaram sem resposta, com a modelo "plus size" a afirmar não existir "essa coisa a que chamam perfeição". "Por isso parem de a procurar", escreveu Ashley, na descrição de uma das imagens. A publicação já conta com mais de 262 mil gostos.

A modelo é uma das mais requisitados do mercado "plus size" e já apareceu na capa da revista "Vogue", ao lado de Gigi Haidid e Kendall Jenner.