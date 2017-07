Assim foi a primeira festa de aniversário da filha de Sofia Cerveira e Gonçalo Diniz

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 15:17 Facebook

Vitória, filha de Sofia Cerveira e do ator Gonçalo Diniz comemorou no domingo o seu primeiro aniversário. Na sua conta de Instagram, a apresentadora da SIC partilhou, esta segunda-feira, um conjunto de fotografias da festa e "os detalhes de um dia perfeito".

A pequena Vitória completou um ano de vida e teve direito a uma festa digna de uma princesa. Sofia Cerveira partilhou imagens do bolo, do catering e da decoração da primeira festa de aniversário da filha "Vivi", diminutivo utilizado numa das "hashtags" que acompanham as imagens.

Nas redes sociais, a apresentadora do programa "E-Especial", da SIC, aproveitou ainda para agradecer os votos de parabéns que recebeu dos seus seguidores nas últimas horas. "Muito obrigada a todos pelas mensagens tão queridas e sempre carinhosas connosco. A Vitória teve um dia lindo e rodeado de amor [..]. Que este ano que hoje começa seja muito feliz e cheio de sorrisos...para todos", escreveu na legenda da imagem no qual Sofia Cerveira surge com a filha ao colo, ao lado de Gonçalo Diniz.

Sofia Cerveira, de 42 anos, e Gonçalo Diniz, de 45, foram surpreendidos pela gravidez da apresentadora, que aconteceu pouco tempo depois de o ator ter sido diagnosticado com um cancro nos testículos. A gravidez foi de risco e o nome da bebé simboliza a vitória do ator contra a doença e o facto de a gravidez ter terminado sem qualquer complicação.