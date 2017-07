"A Guerra dos Tronos" inspira ator a abrir negócio

Alexandre Oliveira Vaz Hoje às 10:30, atualizado às 10:43 Facebook

Uma das imagens de marca da personagem Hot Pie na série "A Guerra dos Tronos" é o seu "direwolf bread" (em português, "pão de lobo"). Agora, o ator que a interpreta abriu uma padaria na vida real.

Ben Hawkey, o ator que dá vida a Hot Pie em "A Guerra dos Tronos", acabou de abrir um negócio próprio: uma padaria com o nome "You Know Nothing Jon Dough". O nome é uma clara menção à conhecida frase da série "you know nothing, Jon Snow" ("não sabes nada, Jon Snow", em tradução literal), aproveitando assim as semelhanças fonéticas entre Snow e Dough, a palavra inglesa para "massa". O produto vendido é o conhecido "direwolf bread", um pão em forma de lobo que está a ser distribuído através do serviço Deliveroo mas que neste momento se encontra esgotado.

Na página do Deliveroo, o pão é descrito como sendo feito de milho e raspas de laranja, inspirado no pão cozinhado por Hot Pie e oferecido a Arya Stark na série. Hawkey afirmou que "os pães Direwolf são os favoritos dos fãs da série", mas que não pode partilhar o segredo da receita.

Cada pão custa aproximadamente um euro e os fãs podem deslocar-se à padaria, que fica em King's Road, em Londres, Inglaterra, para o comprar, podendo se preferirem utilizar o serviço de entregas. Mas apenas quando existir uma reposição do stock.