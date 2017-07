Ana Filipe Silveira Hoje às 14:21 Facebook

Ivan da Silva Martins interpretou um traficante de droga no filme brasileiro de 2002 "Cidade de Deus", realizado por Fernando Meirelles. Atualmente, é líder do grupo que vende estupefacientes no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro.

É conhecido por Ivan, o Terrível. Aos 34 anos, o jovem que em "Cidade de Deus" vestiu a pele de um traficante de droga converteu-se num narcotraficante na vida real. Ivan da Silva Martins está a ser procurado pelas autoridades brasileiras, sendo ainda acusado de ter assassinado um polícia militar.

Em declarações ao jornal "Globo", o realizador Fernando Meirelles manifestou-se "chateado" pela conduta do jovem a quem, na altura em que filmou aquela longa-metragem - considerada uma das obras-primas do cinema brasileiro contemporâneo e nomeada para três Óscares da Academia de Hollywood - quis ajudar a escolher uma vida distante do crime. "Durante o processo [de gravações] correu tudo bem. Ele ia aos ensaios, nunca criou problemas e sabia interpretar. Torcia para que todos achassem um caminho na vida. Depois perdi o contacto", explicou.

Recorde-se que o filme teve no seu elenco os moradores do Morro do Vidigal, a quem foram dadas aulas de representação. Leandro Firmino da Hora, um dos protagonistas e que hoje é um dos professores nesse mesmo local, disse a um canal de televisão que o então colega, agora líder do grupo criminoso Amigos dos Amigos, poderia também ter "seguido o caminho do bem".

"Cidade de Deus" mostra a vida numa favela, onde o crime e a crueldade dominam por completo o quotidiano dos jovens que a habitam.