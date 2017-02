Ator James McAvoy doa 57 mil euros a jovem com cancro raro

Nuno Cardoso Hoje às 14:05 Facebook

O ator britânico James McAvoy doou 57 mil euros a uma adolescente diagnosticada com um cancro raro, depois de a ter conhecido numa visita a um hospital londrino.

Depois de ter feito uma visita a um hospital londrino no início da semana passada, onde se reuniram várias figuras públicas, o ator James McAvoy ficou sensibilizado com a história de Kelly Turner, uma jovem de 16 anos diagnosticada com um cancro raro.

Quando soube da doença, em outubro de 2015, foi dado à adolescente uma esperança de vida de apenas mais dois anos. Desde então, a jovem tem tentado angariar um milhão de libras para conseguir ser tratada em Nova Iorque.

James McAvoy deu uma ajuda. O britânico doou 57 mil euros (50 mil libras) para apoiar a causa da adolescente, quando visitou a sua página de angariação de fundos que foi criada para o efeito. "Gostei muito de te conhecer. Espero que isto te ajude a atingires o teu objetivo, de preferência rapidamente. Boa sorte", escreveu McAvoy.

Em entrevista ao "Daily Mail", o pai de Kelly Turner explicou que ficou surpreendido com a atitude do ator durante a sua visita ao hospital londrino, onde tirou fotografias com alguns pacientes. "Ele decidiu visitar todos os pacientes que lá estavam. E esteve muito tempo à conversa com a Kelly e outros jovens", frisou.